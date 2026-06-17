"Felicità" di Albano e Romina per l'abbraccio tra Meloni e Macron

Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova al G7 di Evian, anche a ricucire il suo rapporto con Donald Trump, e il social media manager del padrone di casa associa il suo arrivo ad una nota hit festivaliera, per sottolineare musicalmente il suo abbraccio con Macron, per l'intero pomeriggio di martedì, in commissione Affari Costituzionali, è entrata nel vivo la discussione sulla legge elettorale, con le prime votazioni. Sulle preferenze la maggioranza per ora non si espone e accantona, senza dare pareri, le proposte di modifica in tal senso. La promessa è di avviare una riflessione su una trentina di emendamenti che vertono su macro temi come “le preferenze, l'estero, i fuori sede, le firme digitali”. Ma il clima tra maggioranza e opposizioni è da muro contro muro. La Camera intanto in serata ha approvato il decreto rimpatri volontari, che diventa legge, correggendo l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra che prevedeva il famigerato contributo di 615 euro per gli avvocati.

Il testo approvato prevede il compenso in favore del rappresentante, che abbia fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, a conclusione del procedimento. Le deputate del Pd Bakkali e di Futuro Nazionale Ravetto hanno letto in aula commenti social con insulti e parole irripetibili, in una sorta di gara a chi aveva ricevuto più ingiurie, la prima per aver commentato la manifestazione dell'estrema destra sulla remigrazione, la seconda per essere passata dalla Lega al generale Vannacci. Piero De Luca, deputato Pd, ricorda la proposta di legge a sua prima firma, che introduce l'obbligo di identità digitale: l'anonimato, dice, non può più essere lo scudo dietro cui si nascondono criminali che alimentano odio, violenza, aggressione, soprattutto verso le donne.







