Femminicidio a Loreto: 33enne uccisa a coltellate dall'ex compagno

È stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e trasferito nel carcere di Ancona-Montacuto Sami Khemaies, 39enne di origini tunisine, ritenuto responsabile dell'uccisione della moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola. Il delitto è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22, nell'abitazione della coppia a Loreto, in provincia di Ancona.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe colpito la donna con diverse coltellate al culmine di una violenta lite. Dopo l'aggressione si è presentato spontaneamente alla caserma dei Carabinieri di Porto Recanati, ancora con gli abiti sporchi di sangue, confessando quanto accaduto. Al momento dell'omicidio il figlio di sette anni della coppia non si trovava in casa.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente e tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero contrasti legati alla gestione del bambino. I due, separati da tempo ma tornati a vivere sotto lo stesso tetto, erano noti per una relazione caratterizzata da frequenti tensioni e periodi di allontanamento, anche se non risultavano interventi dei servizi sociali. La salma di Luigia Fortunato è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Torrette, dove sarà eseguita l'autopsia.

Profondo il cordoglio della comunità di Loreto. Il sindaco Moreno Pieroni ha parlato di una tragedia che ha sconvolto l'intera città, esprimendo vicinanza ai familiari della vittima e annunciando che l'amministrazione comunale valuterà la proclamazione del lutto cittadino.









