Femminicidio a Rimini: marito uccide la moglie a coltellate, la vittima aveva già denunciato

Si è presentato spontaneamente in Questura la scorsa notte l'uomo che ieri a Rimini ha ucciso sua moglie. Il 62enne era scosso e con i vestiti ancora sporchi di sangue quando ha confessato il femminicidio alle autorità. La coppia era sposata da oltre 40 anni. In base alle prime ricostruzioni, l'uccisione sarebbe avvenuta dopo un violento litigio nella casa della figlia della coppia dove si trovavano anche i nipoti. E' lì, in un'abitazione nel nord della città, che gli agenti hanno trovato il cadavere della donna, con segni di accoltellamento all'altezza della gola. Sarebbe stata colpita più volte con un coltello a serramanico, poco prima della confessione.

Dagli approfondimenti è emerso che il marito – arrestato in flagranza con l'aggravante di aver commesso il delitto contro il coniuge - era già stato denunciato dalla donna lo scorso febbraio. Il 62enne era seguito dal Servizio igiene mentale per un disturbo da sindrome ansiosa bipolare. Già a settembre aveva messo le mani al collo della moglie che, però, sembra avesse minimizzato ai Carabinieri. La vittima, sentita più volte dalle autorità, non aveva mai parlato di atteggiamenti violenti ma di minacce legate, secondo lei, a una patologica gelosia. Aveva rifiutato il trasferimento in una casa protetta perché si sentiva al sicuro abitando vicino alla figlia. Quello di ieri è uno dei numerosi femminicidi avvenuti nel 2022.

Sempre ieri altro fatto di cronaca, a Viserba: nel pomeriggio una lite tra due persone è finita con un accoltellamento. La vittima è caduta a terra, insanguinata, davanti a un negozio. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena. Ignoto, al momento, l'autore dell'aggressione che si è dato alla fuga. Sul posto i Carabinieri.

Nel servizio, l'intervista a Rosanna Lavezzaro (questore Provincia di Rimini)