25 NOVEMBRE Femminicidio Fano: bimbo della vittima ospite deputato leghista Anastasiia lavorava nel ristorante di famiglia del deputato Mirco Carloni

Femminicidio Fano: bimbo della vittima ospite deputato leghista.

E' ospite del deputato fanese Mirco Carloni (Lega), presidente della Commissione Agricoltura della Camera, il figlioletto di 2 anni di Anastasiia Alashrj, la profuga ucraina di 23 anni uccisa dall'ex marito il 13 novembre a Fano. Anastasiia lavorava nel ristorante di famiglia di Carloni, l'Osteria della Peppa, gestito dalla sorella, e la sua scomparsa, dopo che era andata a casa a prendere di suoi effetti personali, era stata segnalata da un collega. "Quando abbiamo visto che non tornava - racconta Carloni ai media locali - è stato naturale prenderci cura del piccolo e portarlo a casa".

Ad accudire il bimbo, anche la moglie del deputato (i due hanno una bambina più grande): "ci siamo stretti intorno a lui. Il giorno dopo lo abbiamo portato all'asilo per non interrompere la sua routine. Lui non ha ancora percepito a niente, è affettuoso ed educato. A volte, però, dorme poco, si sveglia e chiama la mamma" prosegue il parlamentare. "Vede regolarmente la nonna - spiega ancora Carloni -. Noi faremo quello che i servizi sociali e il Tribunale dei minori ci indicheranno: ci saremo sempre per lui, ma credo che la nonna sia ciò che di meglio può avere il bambino".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: