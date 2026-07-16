CORIANO Femminicidio Mulazzano, M5S e Pd: “Una sconfitta per tutta la società” Per i pentastellati serve "una rete capace di proteggere le donne"; i democratici di Coriano invocano "l'impegno quotidiano di tutte le istituzioni".

Femminicidio Mulazzano, M5S e Pd: “Una sconfitta per tutta la società”.

Il femminicidio di Tania Sperindio a Mulazzano di Coriano suscita la reazione del mondo politico locale: M5S e Partito Democratico esprimono cordoglio e rilanciano l'appello a rafforzare prevenzione, educazione e strumenti di protezione per le donne. Il senatore Marco Croatti, i coordinatori regionali M5S Gabriele Lanzi, la coordinatrice provinciale Maria Angela Bigoli e il Gruppo Territoriale M5S Rimini sottolineano un elemento che colpisce particolarmente: "Secondo quanto emerso finora, non vi fossero segnali evidenti che lasciassero presagire un epilogo tanto drammatico. Questo dimostra quanto sia complesso il fenomeno della violenza di genere e quanto sia fondamentale costruire una rete capace di proteggere le donne anche nelle situazioni che possono apparire prive di elementi di allarme."

Il Movimento ribadisce che "ogni femminicidio rappresenta una sconfitta per l'intera società" e chiede di "rafforzare la prevenzione, investire nell'educazione al rispetto e all'affettività, sostenere con maggiori risorse i centri antiviolenza." Sulla stessa lunghezza d'onda il Partito Democratico di Coriano, con la segretaria Roberta Talacci: "La violenza contro le donne non è un fatto privato né un'emergenza episodica. Si tratta di un dramma culturale e sociale che richiede l'impegno quotidiano di tutte le istituzioni, politica, scuola, associazioni e dell'intera comunità."

Il PD locale rinnova l'impegno affinché "nessuna donna debba più temere per la propria vita", richiamando la necessità di "intercettare quel disagio nella speranza che possa non trasformarsi in tragedia." Entrambe le forze politiche rivolgono il proprio cordoglio ai figli e ai familiari di Tania Sperindio, confidando nel lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto.

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