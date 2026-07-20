Femminicidio Tiziana Sperindio, Coriano indice il lutto cittadino

L'Amministrazione comunale di Coriano ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di martedì 21 luglio 2026, in segno di profondo cordoglio per la morte di Tania Sperindio, uccisa nella serata del 15 luglio in una villetta di Mulazzano. "La giornata di lutto cittadino - scrive il Comune - coincide con il momento di preghiera e raccoglimento presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Mulazzano, dove avranno luogo il Santo Rosario e la Santa Messa alle ore 18.30.

Nella serata di mercoledì 22 luglio, inoltre, la rete dei centri antiviolenza Mondodonna-Chiama Chiama e Rompi il Silenzio promuove un presidio aperto a tutti. L'iniziativa si svolgerà alle ore 19 in piazza Mazzini a Coriano.

"Desideriamo esprimere una vicinanza corale per un fatto che ha profondamente colpito la nostra comunità - dichiara il sindaco Gianluca Ugolini - Ci auguriamo che tragedie come questa non abbiano mai più a ripetersi e vogliamo stringerci con affetto ai figli, ai parenti e a tutti coloro che hanno voluto bene a Tania. In questa giornata di lutto cittadino invitiamo l'intera comunità a condividere un momento di raccoglimento e di preghiera, nel segno della vicinanza, del rispetto e della memoria".







