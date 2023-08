RIMINI Ferito in una rissa al parco di Bellariva, muore dopo tre settimane Possibile nuova ipotesi di reato per un 35enne senegalese, ancora in carcere, che il 24 luglio aggredì tre connazionali al parco Murri: potrebbe essere accusato di omicidio

Ndiaye Babacar era stato ferito in una rissa lo scorso 24 luglio, al parco Murri nei pressi del lungomare di Bellariva, a Rimni, ed è morto nella notte di ieri all'Ospedale Bufalini di Cesena. Tre settimane in cui il 60enne senegalese ha lottato tra la vita e la morte, ma le ferite riportate causate da una serie di calci ricevuti all'addome e una taglio alla gola erano troppo gravi. Per quei fatti, in cui altre due persone erano rimaste ferite, è stato arrestato dalla polizia di Stato un senegalese di 35 anni con l'accusa - iniziale - di lesioni personali aggravate. Il 35enne si trova ancora in carcere ed è possibile che ora il sostituto procuratore Davide Ercolani formuli una nuova ipotesi di reato a suo carico: omicidio. Il 24 luglio scorso durante un litigio per il furto di un cellulare, il 35enne del Senagal, dopo aver infranto due bottiglie di vetro, aveva usato i frammenti di vetro per colpire i tre connazionali.

