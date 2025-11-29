Ferma condanna del presidente Mattarella per la violenta irruzione al quotidiano La Stampa

Ferma condanna del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per quanto accaduto al quotidiano torinese “La Stampa”, dove nel giorno dello sciopero dei giornalisti, oltre allo sciopero proclamato da Usb in tutta Italia, un gruppo di manifestanti in parte a volto scoperto, in parte con passamontagna, ha forzato le porte della sede, e al grido di “giornalista terrorista, sei il primo della lista”, ha invaso la redazione, imbrattato muri e buttato all'aria libri e carte.

Solidarietà del presidente Mattarella, unita alla ferma condanna della violenta irruzione nella sede del quotidiano; condanna arrivata bipartisan da tutte le forze politiche, mentre la presidente Meloni ha telefonato direttamente al direttore Andrea Malaguti, per sottolineare la gravità del fatto che merita la più assoluta condanna. Meloni ha preso parte alla seconda assemblea di Noi Moderati, dove nel suo discorso ha detto “Serve il coraggio di gettare il cuore oltre l’ostacolo, senza mai togliere il cuore dalla politica, altrimenti non rimane niente per cui valga la pena di fare questa vita, rimane solo il grigiore del potere”.

Dopo le ultime regionali il governo mette in fila le priorità, dalla nuova legge elettorale al premierato, dove la parola d'ordine, per Meloni e alleati, è “stabilità”. Sulla prima poteva aprirsi un confronto interessante, alla prossima festa di Atreju, l'appuntamento annuale di Fratelli d'Italia, che inizia il 6 dicembre e al quale era stata invitata anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che aveva accettato a condizione di confrontarsi proprio con Meloni. La presidente ha proposto il coinvolgimento di Giuseppe Conte, “perché non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell'opposizione”, ha detto. “Vuole fare confronto di coalizione? - ha chiesto Schlein – portasse anche Salvini e Tajani”.

Nel video l'intervista a Maurizio Lupi, leader Noi Moderati



