RIMINI “Fermami Amico”, progetto di contrasto agli incidenti causati da alcol e droga

Il progetto "Fermami Amico" è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per quasi 290 mila euro, capofila il Comune di Rimini - settimo in graduatoria sul bando ministeriale - durata annuale. In campo, iniziative per seminare consapevolezza, implementando insieme i controlli, guardando soprattutto ai più giovani, con interventi in rete, che – è l'Assessore alla Sicurezza Juri Magrini ad evidenziarlo - coinvolgono una pluralità di soggetti. Ausl Romagna per la prevenzione: con gli operatori del Servizio Dipendenze Patologiche di Rimini in campo, dalla scuola, alle scuole guida, fino ai luoghi del divertimento. In campo anche l' Università di Rimini, con il Dipartimento Scienze Statistiche di UNIBO che produrrà un rapporto sull'incidentalità legata alla guida con alcol e droga, dalla analisi dei dati alla percezione del fenomeno nella cittadinanza.

Naturalmente la Polizia Locale, nell'intensificare i controlli su strada: acquistato un nuovo veicolo adibito a ufficio mobile, nuovi etilometri di ultima generazione affidati anche ai Comuni partner (Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Riccione, Unione Valmarecchia) e 4 serate con il laboratorio mobile, camper con personale a bordo per analisi immediata anche sul sangue, a rilevare droghe. E naturalmente una campagna di comunicazione – logo realizzato dai ragazzi del Liceo Serpieri – con spot e 20 miniclip - su tv, radio, social, giocata proprio sul ruolo dell'amico, nell'impedire di mettersi alla guida sotto effetto di alcol o droghe.

Nel video, l'intervista a Maria Carla Tavella, Commissario Capo, Polizia Locale Rimini e all'Assessore alla Sicurezza del Comune di Rimini, Juri Magrini

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: