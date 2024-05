RIMINI Fermata con 240mila euro in contanti nell'auto Una donna di 31 anni è stata denunciata per ricettazione

Fermata con 240mila euro in contanti nell'auto.

I sospetti della Guardia di Finanza sono stati destati quando un uomo si è avvicinato a una Mercedes Gle, un'auto di grossa cilindrata, con in mano una grande borsa rigida che ha poi caricato all’interno del veicolo prima di allontanarsi. Successivamente, la proprietaria dell'auto, una donna albanese di 31 anni residente a Rimini con regolare permesso di soggiorno, ha messo in moto ed è partita dalla piazzola di sosta vicino al casello autostradale di Rimini Nord.

È stata fermata dopo qualche centinaio di metri lungo via Solarolo. Gli ufficiali della Guardia di Finanza di Rimini hanno immediatamente notato la borsa posata sul sedile posteriore. All’interno c'era una grande quantità di denaro confezionato in diverse buste di cellophane. In totale, i finanzieri hanno sequestrato 240mila euro in banconote di vario taglio, da 200, 100, 50 e 20 euro. La donna, assistita dall’avvocato Massimiliano Orrù, è rimasta impassibile e non ha fornito spiegazioni.

Al termine degli accertamenti è stata denunciata per ricettazione. Sono attualmente in corso le indagini per accertare la provenienza delle banconote, controllando i numeri di serie per verificare se siano frutto di furto o utilizzate per transazioni illecite. I finanzieri stanno anche esaminando attentamente i conti correnti bancari della donna per cercare eventuali movimenti sospetti. Resta inoltre da identificare l’uomo che le ha consegnato la notevole somma di denaro.

La 31enne albanese lavorerebbe presso una ditta di noleggio auto di Rimini e la sua situazione reddituale risulta piuttosto modesta. Nel dicembre 2023, mentre era in auto con il fratello, fu fermata per un controllo nei pressi di San Benedetto del Tronto. In quell’occasione, i finanzieri trovarono due chili di cocaina e 12mila euro in contanti. Il fratello minore, di 26 anni, si assunse la responsabilità della droga e fu arrestato. Attualmente, il giovane si trova agli arresti domiciliari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: