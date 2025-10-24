TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:00 Islamaj: "Dobbiamo tenere sempre il ritmo alto" Righi: "Primo tempo male, poi siamo cresciuti" 18:53 Di Maio: "Il mio obiettivo è cercare di farli crescere" Selva: "Una vittoria che allunga la striscia positiva" 17:54 Il Cosmos chiude la pratica nel primo tempo 17:37 Grande successo per la Titano Battle Cup 17:00 Olimpiadi della Robotica: la squadra sammarinese è pronta a partire per Panama 17:00 Al Colosseo un nuovo passaggio per la prima volta accessibile al pubblico 16:58 Comitato contrario alla cessione di Bsm: "La banca è solida e solvibile" 16:51 Note di Pace, una serata di emozione e condivisione 16:46 ICEE, via libera in Commissione: soddisfatta la Segreteria di Stato per gli Affari Interni 15:40 Il Forlì trova il salvagente Giovannini: col Pineto finisce 1-1
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Fermati al posto di blocco con arnesi da scasso e targhe false: denunciati due uomini a Misano

Il conducente aveva precedenti specifici per tentato furto di un furgone perpetrato qualche mese fa nel forlivese. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale

24 ott 2025
Fermati al posto di blocco con arnesi da scasso e targhe false: denunciati due uomini a Misano

Avevano mostrato un attegiamento nervoso a un posto di controllo della Polizia Locale sulla statale Adriatica, all'altezza di Misano Adriatico. Proprio questo comportamento ha portato gli agenti ad ispezionare il veicolo di due cittadini italiani provenienti dalla Puglia e al ritrovamento al suo interno di numerosi attrezzi utili per lo scasso, quali flessibili e trapani a batteria, grimaldelli e scalpelli, oltre a due targhe contraffatte “nuove di fabbrica”, con relativa carta di circolazione e assicurazione falsificate ad arte.

Tra l’attrezzatura è emersa anche una chiave particolare detta “chiave bulgara” che consente l’apertura con facilità di serrature di una particolare serie di veicoli. È stato inoltre appurato che il conducente aveva precedenti specifici per tentato furto di un furgone perpetrato qualche mese fa nel forlivese. Entrambi gli occupanti sono stati denunciati in concorso per fabbricazione di atto falso riportante il sigillo dello Stato e per detenzione ingiustificata di oggetti atti ad offendere. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia