Fermati al posto di blocco con arnesi da scasso e targhe false: denunciati due uomini a Misano

Avevano mostrato un attegiamento nervoso a un posto di controllo della Polizia Locale sulla statale Adriatica, all'altezza di Misano Adriatico. Proprio questo comportamento ha portato gli agenti ad ispezionare il veicolo di due cittadini italiani provenienti dalla Puglia e al ritrovamento al suo interno di numerosi attrezzi utili per lo scasso, quali flessibili e trapani a batteria, grimaldelli e scalpelli, oltre a due targhe contraffatte “nuove di fabbrica”, con relativa carta di circolazione e assicurazione falsificate ad arte.



Tra l’attrezzatura è emersa anche una chiave particolare detta “chiave bulgara” che consente l’apertura con facilità di serrature di una particolare serie di veicoli. È stato inoltre appurato che il conducente aveva precedenti specifici per tentato furto di un furgone perpetrato qualche mese fa nel forlivese. Entrambi gli occupanti sono stati denunciati in concorso per fabbricazione di atto falso riportante il sigillo dello Stato e per detenzione ingiustificata di oggetti atti ad offendere. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.









