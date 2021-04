RICERCATO Fermato ubriaco, si scopre che deve scontare 9 anni di carcere

Fermato ubriaco, si scopre che deve scontare 9 anni di carcere.

Fermato ubriaco alla guida si scopre che deve scontare più di 9 anni di carcere. E' successo nel pomeriggio di ieri a Scacciano, quando, attorno alle 18, alcuni residenti hanno allertato le forze dell'ordine per segnalare che un uomo, dopo aver urtato diversi veicoli in sosta stava cercando di scappare e sottrarsi alle sue responsabilità. Dopo un breve inseguimento i Carabinieri hanno identificato e bloccato l'auto, e l'uomo alla guida, in evidente stato di ebbrezza, ha prima tentato di opporsi e poi fornito false generalità.

Come accertato in poco tempo su di lui pendeva infatti un ordine di carcerazione emesso nel maggio 2019 dalla Procura di Macerata, per reati di truffa e falsità commessi nel 2017. Un cumulo di pene per cui l’uomo deve scontare 9 anni e 5 mesi di carcere. L'uomo si trova ora presso il carcere di Rimini.

