Fermignano: la cagnolina Elsa allatta gattino trovatello

In una fredda giornata autunnale, dal giardino di una casa a Fermignano in provincia di Pesaro e Urbino, si sentivano dei miagolii disperati di un micio. I lamenti del piccolo hanno fatto drizzare le orecchie alla cagnolina Elsa, che con istinto materno ha cominciato a grattare alla porta. La padrona di Elsa, Ombretta Cappelloni, ha aperto la porta e insieme si sono precipitate ad aiutare l'animale probabilmente abbandonato da qualcuno. Ombretta ha procurato una copertina per mantenere al caldo la creatura e ha subito cercato di aiutarla nel miglior modo possibile. Ma è Elsa la protagonista di questa vicenda, perché ha voluto fare la sua parte in modo non indifferente: nei giorni successivi le è venuta una cosiddetta gravidanza isterica per poter allattare il gattino. Gli ha fatto da mamma con amore e quando il micino è cresciuto ed è stata trovata per lui una famiglia affidabile, Elsa non voleva separarsene. "Nel momento della partenza" - racconta Ombretta - "Elsa ha fatto quella che sembrava una sceneggiata napoletana. Si muoveva a destra e a sinistra, era agitata, piangeva. E dopo la separazione è rimasta mogia e fissava un punto nel vuoto, mangiava poco e non sembrava essere più lei". Si erano affezionati moltissimo pur essendo specie diverse. L'amore e l'unione hanno salvato la vita a una creatura indifesa e rifiutata, portando questa storia cominciata male ad avere un lieto fine.

Nel video Elsa con il gattino e la sua reazione dopo la separazione

