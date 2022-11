Fermignano: quattro auto in fiamme nella notte, ipotesi dolo

Potrebbero essere dolosi i due incendi che hanno danneggiato complessivamente quattro autovetture nella notte a Fermignano in provincia di Pesaro Urbino. Il primo intervento dei vigili del fuoco di Urbino alle 2.30 in via Kennedy, non lontano dalla farmacia, dove sarebbero state incendiate due auto, distrutte, con le fiamme che poi hanno causato danni anche a una terza vettura. Una decina di minuti dopo allarme incendio anche in via della Robbia dove si sono portati i vigili del fuoco di Cagli per un altro rogo che sarebbe stato appiccato a un'auto, andata completamente distrutta. Dal primo rapporto dei vigili emergerebbe il carattere doloso dell'incendio di almeno tre delle auto (la quarta sarebbe stata interessata incidentalmente). Sugli episodi indagano i carabinieri.