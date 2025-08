AGRICOLTURA Fermo pesca, Italia pronta a chiedere modifiche all'Ue In alto e e medio Adriatico il 1° agosto è scattato lo stop alle barche. Obiettivo cercare di rendere più sostenibile il settore ittico

Fermo pesca, Italia pronta a chiedere modifiche all'Ue.

Dal 1° agosto nell'alto e medio Adriatico è scattato il fermo pesca biologico. Si tratta di un provvedimento in vigore da decenni fortemente voluto dall’Unione Europea per cercare di preservare il patrimonio ittico dei mari favorendo della riproduzione naturale delle specie più pescate. In sostanza si fermano per 45 giorni le imbarcazioni che effettuano tipi di pesca più invasiva (lo strascico a divergenti, rapidi-sflogliare, riti gemelle a divergente) per permettere ai pesci di completare il loro ciclo di riproduzione.

Diversi gli stop da mare a mare decisi dal Ministero dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare nei mesi scorsi: da San Benedetto del Tronto a Bari il fermo pesca sarà dal 16 agosto al 29 ottobre, per Ionio, Tirreno e mar Ligure il blocco sarà dal 1° al 30 ottobre.

La misura è da tempo contestata da molti operatori italiani del mare. Pietro Ricci, presidente dell’associazione Op Marineria Sambenedettese, sulle colonne de Il Resto del Carlino ha dichiarato: "Non lo dico io che il fermo pesca è inutile ma lo dice il mondo scientifico. Da anni si dice che occorrerebbe rivedere i tempi ma ogni anno escono fuori sempre gli stessi provvedimenti e sempre gli stessi inutili stop. Questo penalizza soprattutto le imprese che devono ancora riscuotere due fermi pesca non ancora pagati mentre gli imbarcati devono ancora percepire la cassa integrazione 2024". In particolare l’attuale meccanismo danneggerebbe le piccole realtà e i lavoratori più fragili.

Anche per questo il ministro italiano dell’Agricoltura e della Pesca, Francesco Lollobrigida, si dice pronto a chiedere all'Unione Europea di rivedere le politiche sulla pesca." Gli obiettivi - ha dichiarato nei giorni scorsi al Carlino - che per noi sono la tutela ambientale e la tutela delle marinerie non sono stati raggiunti". Il ministro ha ricordato l'opposizione dell’Italia al piano pesca europeo che prevedeva un taglio del 38% delle giornate di pesca. "L’Italia - attacca il ministro - non è più disposta a pagare regole non efficaci e per molti aspetti dannose".

A dicembre sono previste nuove trattative con l'Italia che punterà ad avere dati precisi sugli stock ittici in crescita e in calo, garanzie sul rispetto delle regole anche da parte dei Paesi terzi che pescano negli stessi bacini e soluzioni che riescano a far convivere sostenibilità ambientale e produttiva.

Una sfida tutt'altro che banale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: