Ferragosto 2021, i consigli utili della Guardia Costiera per bagnanti e subacquei

Dal 19 giugno, giorno d'inizio dell'operazione “Mare Sicuro 2021", la Guardia Costiera di Rimini ha effettuato 3.900 controlli in mare e sul litorale. 110 i verbali elevati per l'ammontare di 40mila euro di sanzioni, per lo più – scrive in una nota - relativi ad illeciti riguardanti il mancato rispetto delle norme sulla navigazione con unità da diporto in zona di mare destinata alla balneazione e sul noleggio abusivo di unità da diporto.

La Guardia Costiera fornisce anche alcune semplici regole di prevenzione e di sicurezza per i BAGNANTI:

fare possibilmente il bagno in compagnia di un amico o un parente, così da non trovarsi da soli in caso di difficoltà e informare sempre chi è a terra o il servizio di salvataggio sei si intende allontanarsi a nuoto;

vigilare sempre e garantire attento monitoraggio di minorenni in spiaggia e in acqua

non esporsi al sole per tempi prolungati e privi di idonea protezione (crema solare, cappellino e occhiali scuri);

evitare assolutamente di fare il bagno se si riscontrano sintomi di malessere;

assumere pasti leggeri e bere molta acqua;

se non si è esperti nel nuoto, bagnarsi esclusivamente in acque molto basse;

anche nel caso in cui si sappia nuotare, non allontanarsi oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione;

non entrare in acqua se è esposta la bandiera rossa;

non allontanarsi dalla spiaggia oltre 50 metri usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili;

non usare piccoli natanti/materassini/canotti quando è esposta la bandiera rossa e si valutano evidentemente o consultando gli avvisi meteo condizioni variabili o vento che spinge verso il largo;

non disturbare le creature marine e segnalare alla Capitaneria di Porto eventuali specie protette ferite o spiaggiate attraverso l’applicazione dedicata;

non abbandonare rifiuti sulla spiaggia;









CONSIGLI UTILI AI SUBACQUEI:

non immergersi se non si è in perfette condizioni psico-fisiche e se non sono passate almeno quattro ore dall'ultimo pasto;

prima di ogni immersione verificare l’efficienza delle attrezzature;

immergersi sempre mediante l'ausilio di una cima collegata ad una boa che segnali la presenza del sub;

immergersi sempre in compagnia e avvisare parenti e amici indicando la zone ove si intende immergersi.

In vista del week-end di Ferragosto, la Guardia Costiera richiama l’attenzione sulla necessità di consultare le previsioni metereologiche prima di prendere il bagno e il mare e consultare sempre le ordinanze di sicurezza emanate dalle locali Capitanerie di Porto. Ricorda poi che la sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Rimini opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e può essere contattata telefonicamente attraverso il "NUMERO BLU" 1530 oppure al numero 0541/50121.