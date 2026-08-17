Ferragosto a Riccione, tre giovani arrestati nei controlli della Polizia locale

Un portafoglio e uno smartphone sottratti a un turista, poi la fuga e l'inseguimento tra la spiaggia e viale Milano. È uno degli interventi che, durante la settimana di Ferragosto, hanno portato a tre arresti nei controlli della Polizia locale tra Riccione, Misano Adriatico e Coriano.

Due giovani cittadini marocchini, residenti nel Modenese, sono stati arrestati in flagranza dopo il furto del portafoglio e dello smartphone a un turista. Una pattuglia ha notato la scena e inseguito i due, fermandoli tra la spiaggia e viale Milano nonostante i tentativi di resistenza. Uno dei due, il minorenne E.H.Y., aveva già precedenti specifici. La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ne ha disposto l'accompagnamento al centro di prima accoglienza. Per il maggiorenne S.Y. il Tribunale di Rimini ha invece convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora in un comune delle colline modenesi, con divieto di allontanamento, in attesa dell'udienza di ottobre.

Un altro arresto è scattato dopo la segnalazione di un tentativo di furto con violenza sulle cose. Gli agenti hanno rintracciato e fermato un cittadino tunisino, J.I., riconosciuto dalla persona offesa. Il giovane, privo dei documenti necessari per soggiornare in Italia, aveva con sé un portafoglio con denaro e documenti intestati ad altre persone, rubato a Cervia due giorni prima, e un coltello. Durante l'identificazione ha opposto resistenza. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale per i minorenni di Roma per reati commessi da minorenne. Processato per direttissima a Rimini per resistenza, minaccia, ricettazione e porto abusivo di armi, è stato trasferito all'istituto penale minorile di Bologna.

Nell'ambito dei controlli della Polizia locale sono state verificate oltre cento persone durante eventi e concerti, in coordinamento con le altre forze dell'ordine. Particolare attenzione alle strade, con controlli notturni soprattutto nelle zone collinari: cinque conducenti sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza e hanno subito il ritiro della patente.

Gli agenti hanno inoltre inviato due segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo il sequestro di piccole quantità di cocaina, ketamina, marijuana e Mdma.







