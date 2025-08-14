TV LIVE ·
Ferragosto, a Rimini musica consentita fino alle due di notte e stop alle bevande in vetro

La Polizia Locale ha rinforzato la presenza con 60 agenti e 9 ufficiali al giorno da oggi fino a domenica

14 ago 2025
Rimini si prepara a un Ferragosto all'insegna del divertimento e della sicurezza. Il Comune ha annunciato ordinanze e potenziamento dei controlli della Polizia Locale, validi da stasera, 14 agosto, fino a domenica 17. La misura principale è il divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro da asporto dalle 20:00 alle 6:00 nelle notti del 14, 15 e 16 agosto nelle zone a mare della ferrovia, il centro storico e le aree vicine agli eventi.

Inoltre per la notte di Ferragosto viene sospesa la deroga sugli orari e la durata delle manifestazioni musicali. L'intrattenimento musicale è dunque consentite fino alle 2:00 di notte.

La Polizia Locale ha rinforzato la presenza con 60 agenti e 9 ufficiali al giorno da oggi fino a domenica. Controlli su viabilità, guida in stato di ebrezza, e pattugliamenti su viali e spiagge cercheranno di garantire un Ferragosto sereno ai tanti visitatori attesi.





