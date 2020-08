RIMINI Ferragosto a Rimini, Prefetto: "discoteche sorvegliate speciali"

Le discoteche saranno sorvegliate speciali nel Ferragosto riminese, con servizi mirati di forze di polizia. Lo ha annunciato, in un'intervista alla stampa locale, il prefetto Giuseppe Forlenza. Oggi in prefettura ci sarà una nuova riunione per organizzare i servizi specifici nei luoghi dove si prevede un maggior afflusso di persone, a cominciare proprio dalle discoteche, con rinforzi in arrivo da altre città.

"Ci saranno presidi fissi - dice Forlenza - ma anche molti agenti in borghese. Dobbiamo fare in modo che tutte le misure necessarie alla sicurezza delle persone e per evitare contagi vengano rispettate. Mi rendo conto che per il titolare di un locale è difficile gestire un sacco di gente, ma chiedo a loro di fare rispettare le regole. Gli assembramenti ci sono, è innegabile. Vedremo di gestirli. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); L'organizzazione che stiamo mettendo a punto, serve principalmente a questo: fare in modo che vengano rispettate le disposizioni anti-Covid e non si corrano rischi inutili. Ma è necessario che ci sia responsabilità da parte di tutti noi: è l'unico modo per passare un Ferragosto in festa ma anche in sicurezza. Per non ritrovarci indietro di tre mesi, quella sì sarebbe la vera tragedia".



