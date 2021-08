CONTRASTO REATI Ferragosto in Riviera: diversi i minori finiti nei guai dopo i controlli delle forze dell'ordine, un arresto

Massima attenzione nel contrasto dei reati, nel fine settimana più atteso della stagione estiva. Nel Riminese, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, l'azione delle forze dell'ordine nel monitoraggio del territorio e delle aree più frequentate visto il maggiore afflusso di turisti e visitatori.

A Riccione i Carabinieri hanno arrestato per rapina e lesioni personali un minore residente nella provincia di Mantova. Il giovane è stato bloccato dopo essere stato segnalato da un altro ragazzo che era stato picchiato da un gruppo di persone e al quale era stata strappata una collana d'oro. L'autore del gesto è stato anche deferito in stato di libertà per ricettazione, perché trovato in possesso di un borsello contenente la carta d'identità di un'altra persona. Tra le persone deferite in stato di libertà, anche altri due minori beccati, entrambi, con un coltello occultato rispettivamente in uno zainetto e in un marsupio, a Misano e a Riccione.

A Rimini si ferma di nuovo la discoteca Ecu: dopo il recente stop di 5 giorni per la violazione delle norme anti-Covid, la Polizia di Stato e la Municipale hanno trovato nel locale assembramenti senza mascherina e due ragazzi con modiche quantità di stupefacenti.

