RIMINI E SAN MARINO Ferragosto in sicurezza, aumentano i controlli sul territorio

Ferragosto è alle porte. A Rimini il Comitato Provinciale ha tracciato linee guida per la sicurezza e l'ordine pubblico. Aumentano le Forze dell'Ordine presenti sul territorio con l'aggiunta di rinforzi estivi. Intensificati i servizi marittimi e a terra della Capitaneria di Porto e del Roan. La Polizia Ferroviaria si prepara a presidiare h24 le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione, con il supporto di unità cinofile. Controlli amplificati della Polizia Stradale su strade e autostrade per monitorare il consumo di alcol o sostanze stupefacenti alla guida. Il Prefetto ha chiesto poi ai comuni della Riviera di valutare l'adozione di ordinanze anti-vetro e regolamentazione della musica dopo le 2 di notte. Infine, l'Azienda Sanitaria e i Vigili del Fuoco hanno potenziato i servizi di soccorso pubblico. Migliorati anche i Trasporti Pubblici, con l'aumento delle corse strategiche per l'afflusso dei turisti. A San Marino, la gendarmeria ha predisposto delle pattuglie supplementari sul territorio, per prevenire i furti in città e negli esercizi chiusi. Un'aggiunta alla sicurezza rafforzata durante gli eventi, come la settimana del tennis. Poi, controlli a campione negli hotel e nei centri commerciali.

