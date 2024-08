SICUREZZA Ferragosto: intensa attività delle forze dell'ordine riminesi. Tre arresti, 19 patenti ritirate Sorpresa una donna al volante con un tasso alcolemico sette volte superiore al limite consentito

Obiettivo: contrastare reati di criminalità diffusa e garantire l’ordine e la pubblica sicurezza. Ieri in occasione del Ferragosto la Polizia di Stato ha arrestato tre persone: un soggetto accusato di spaccio di stupefacenti; un altro è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e per aver colpito con un pugno il cane cinofilo della Polizia Locale; infine un uomo sul quale pendeva una condanna a 5 anni e mezzo di reclusione per diversi reati: dai maltrattamenti in famiglia alle lesioni personali, fino alla rapina.

Controllo del territorio garantito h24 anche dalla Polizia Locale di Riccione. Un’ulteriore intensificazione dei presidi proseguirà durante tutto il weekend. 115 gli equipaggi schierati nella settimana del Ferragosto, pari a 230 agenti, oltre al personale di supporto in centrale operativa e sala radio. Un dispiegamento di forze fuori dalla norma. Diciannove le patenti già ritirate per guida in stato di ebbrezza: una donna è stata sorpresa con un tasso alcolemico di 3.45 g/l, sette volte superiore al limite consentito. Continuo il pattugliamento sul lungomare anche con equipaggi in moto per prevenire e contrastare ogni forma di fenomeno illecito messo in atto per lo più da gruppi di giovanissimi ai danni di coetanei. Attività che ha portato alla denuncia di un cittadino tunisino per detenzione di un coltello a serramanico e ricettazione di documenti non propri. 13 gli incidenti stradali rilevati sul territorio, di cui 9 con feriti.

