SICUREZZA Ferragosto intenso per le forze dell'ordine in riviera Tra Rimini e Riccione segnalati diversi furti e risse. Arrestato a San Martino Monte l'Abate un presunto spacciatore di cocaina

Ferragosto intenso per le forze dell'ordine in riviera.

Il recente weekend di Ferragosto e i giorni immediatamente successivi hanno visto diverse attività delle forze dell'ordine nel territorio riminese, con un piano di sicurezza potenziato che ha coinvolto centinaia di agenti. Pattuglie con quad sulla spiaggia, controlli mirati in aree di movida e posti di blocco per l'etilometro hanno caratterizzato il periodo, supportati anche dall'impiego di un elicottero. Numerosi gli interventi registrati.

A Viserbella, un turista è stato rapinato sul lungomare da un giovane nordafricano che lo ha avvicinato con la scusa di chiedere una sigaretta, per poi avventarsi sulla vittima, sottraendogli portafoglio e telefono. Una pattuglia della polizia di Stato è intervenuta prontamente sul posto.

Sempre la polizia è intervenuta, verso le 5 del mattino, sul lungomare in zona porto, vicino a piazzale Boscovich, per una rissa tra due gruppi di ragazzi. Nonostante l'arrivo tempestivo delle volanti, allertate dai passanti, i responsabili si sono dileguati prima dell'identificazione.

Segnalati anche furti in spiaggia. Alcuni bagnanti hanno notato la presenza di due nordafricani che si aggiravano con fare sospetto attorno al bagno Nettuno. Gli agenti sopraggiunti sono riusciti a bloccare uno dei due, portato in questura per l'identificazione. È stata invece colta sul fatto una donna al bagno 58. Come riposta il Resto del Carlino, poco dopo le 19 gli stessi bagnanti sono riusciti a bloccarla in attesa dell'arrivo dei poliziotti. Nella perquisizione è emerso un borsello ed un telefonino appena rubato. La donna è stata così denunciata per furto aggravato.

A Riccione alcuni commercianti di viale Dante hanno denunciato la presenza di bande di giovani dedite a furti in supermercati, con episodi di minacce ai dipendenti. Alcuni dipendenti li hanno scoperti cercando di allontanarli ricevendo in cambio minacce. All'arrivo dei carabiniere i ragazzi si erano dileguati.

Infine, un'operazione anti-droga a San Martino Monte L'Abate nel riminese ha portato all'arresto di un 23enne albanese. I residenti hanno segnalato l'andirivieni del giovane in un tratto di strada sterrata in via Ca' Sabbioni. I poliziotti sabato hanno quindi attivato un appostamento durante il quale hanno notato l'uomo frugare tra i cespugli. Gli agenti sono intervenuti scovando alcuni barattoli contenente cocaina. Altra polvere bianca è stata trovata nella sua auto per un totale di 22 grammi. Il giovane, con precedenti e senza permesso di soggiorno, è stato così arrestato e oggi verrà processato per direttissima.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: