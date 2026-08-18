Ferragosto, Riviera vicina al tutto esaurito

Riviera vicina al tutto esaurito, con camere occupate fino al 95%. Il bilancio stilato dalla Regione è positivo, per il presidente De Pascale e l'assessora Frisoni “L'Emilia-Romagna continua a crescere, grazie a una proposta turistica sempre più internazionale, accessibile e capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno”.

Conferma la presidente dell’Associazione albergatori di Rimini Patrizia Rinaldis: “Anzi – aggiunge – abbiamo dovuto a malincuore dire di no ad ulteriori richieste di prenotazioni per il prossimo fine settimana, che, come sappiamo, sarà alquanto particolare, data la concomitanza del Meeting e la visita del Papa – sottolinea – Il trend comunque è positivo, il nostro territorio è in vetta alle classifiche in Italia come destinazione turistica balneare e riteniamo ci abbia favorito anche la situazione geopolitica internazionale, perché molti hanno deciso di fare vacanza in luoghi sicuri”.

Anche luglio aveva fatto registrare percentuali in aumento rispetto al 2025, tra +1% e +3%, con buone prospettive anche per la seconda parte del mese di agosto grazie ai grandi eventi, come appunto il Meeting, e all'aumento dei turisti stranieri. Le prenotazioni già registrate si attestano attorno al 70% lungo tutta la costa emiliano-romagnola, mentre le stime indicano una occupazione finale per il mese superiore all'80%.

Anche l'Appennino affollato di turisti, dice la Regione, con tutto esaurito nelle strutture ricettive al Cimone e al Corno alle Scale. I numeri dell'Osservatorio regionale dicono che il rafforzamento della componente internazionale è sostenuto dai nuovi collegamenti aerei: a luglio l'Aeroporto Fellini ha superato i 100mila passeggeri, con un +75% sull'anno precedente, grazie anche al nuovo collegamento con Colonia, e il Marconi di Bologna ha registrato il record mensile di sempre, 1 milione e 136mila 375 passeggeri totali, +3% rispetto a luglio 2025, mentre Germania e Svizzera si confermano i principali mercati esteri per spesa turistica.







