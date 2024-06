Ferrara, agli arresti domiciliari salva un'anziana dall’incendio

Tre persone sono rimaste ferite, tra loro la più grave è un'anziana di 86 anni, in un incendio divampato ieri nei locali del primo piano della canonica della chiesa di Salvatonica, frazione di Bondeno, in provincia di Ferrara. La canonica ospita una decina di persone assistite e seguite dall'associazione “Accoglienza”, gestita dal parroco Giorgio Lazzarato. Due degli ustionati sono stati portati all'ospedale di Cona.

La donna di 86 anni è stata tratta in salvo da tre persone, tra cui un giovane ospite della struttura, grazie a una scala e all'estintore messi a disposizione da due vicini, intervenuti sul posto prima dell'arrivo dei soccorsi.

Il ragazzo, 28enne, era arrivato nella comunità da tre giorni – ricostruisce l'edizione bolognese del Corriere della Sera – per scontare gli ultimi mesi di arresti domiciliari dopo alcuni guai con la giustizia e un periodo di detenzione in carcere, è uscito a chiedere aiuto a un vicino di casa e, dopo aver trovato un estintore e una scala, è salito fino alla finestra del primo piano. Lì si è caricato in spalle l’86enne e l’ha portata in salvo, mentre gli altri ospiti hanno telefonato i soccorsi. “Avevamo la scala che era corta – ha raccontato il ragazzo – e e quindi, dopo aver preso in braccio la signora, ho dovuto fare anche un saltello. Bastavano due secondi in più e sarebbe morta ustionata”.

Poco prima del loro intervento, la donna era in procinto di lanciarsi dalla finestra per sfuggire alle fiamme che la stavano per inghiottire. È stata portata al centro grandi ustionati dell'ospedale “Bufalini” di Cesena, con ustioni al volto e alle gambe.