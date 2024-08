CRONACA Ferrara: colto da malore in auto, muore un imprenditore di 49 anni Con lui anche moglie e figlie, tutte trasportate in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita

Tragico incidente, nella giornata di domenica, sulla strada provinciale 54 a Pomposa, nel Ferrarese. Giancarlo Baruffaldi, imprenditore di 49 anni residente a Occhiobello, è morto a seguito delle ferite riportate. In auto anche la moglie e le figlie, di 14 e 17 anni, quest'ultime trasportate in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena e al Sant'anna di Cona, dove risulta ricoverata anche la donna. Nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma si sospetta un malore, visto che nell’uscita di strada non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con elicottero, ambulanza e automedica. Gli agenti della polizia stradale per i rilievi, i carabinieri per la viabilità e i vigili del fuoco di Codigoro per la messa in sicurezza del perimetro.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la Bmw di Baruffaldi si stava dirigendo verso i lidi, quando in prossimità dell’incrocio con la statale Romea ha sbandato improvvisamente invadendo la corsia opposta. L’auto poi ha terminato la propria propria corsa nella scarpata opposta ribaltandosi su un fianco. Alcuni automobilisti che seguivano hanno assistito alla scena della fuoriuscita autonoma ed hanno allertato subito i soccorsi che hanno accertato, purtroppo, il decesso sul posto del 49enne.

