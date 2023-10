CRONACA Ferrara: elicottero precipita in un bacino a Bondeno: "Un'esplosione, poi si è inabissato" Due le persone a bordo, ancora disperse nelle acque profonde e torbide. Sul posto, tra gli altri, Vigili del fuoco e sommozzatori

È stata sentita prima una forte esplosione, poi l'elicottero ha iniziato a cadere. È il racconto di un testimone oculare dell'incidente accaduto questa mattina, alle 10:45, a Bondeno, nella zona Settepolesini, nel Ferrarese. Un elicottero che sorvolava l’area si è inabissato nel bacino della Cava 6, nei pressi del Cavo napoleonico. Dopo l'allarme lanciato dagli operai della cava, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per le ricerche con un elicottero da Bologna, il nucleo sommozzatori, carabinieri e 118. A pelo dell'acqua sono stati anche segnalati un giubbotto e delle scarpe. Pare che il velivolo, partito da un'aviosupericie del Bolognese, trasportasse due persone, che risultano ancora disperse. A quanto si apprendere, sarebbero di nazionalità straniera, un egiziano e un tedesco. I soccorritori sono al lavoro per cercare di recuperare quanti più rottami possibile, sparsi un po' ovunque nell'area della cava perché l'elicottero - da prime informazioni - potrebbe essere esploso in volo. Difficile anche la ricerca di corpi o di eventuali resti di corpi perché nel bacino l'acqua è molto torbida e profonda. Sul posto c'è la pm Barbara Cavallo.

