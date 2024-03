POLITICA ITALIA Ferrovia Roma-Pescara, il governo trova i soldi. L'opposizione: "Proprio durante la campagna elettorale" Alla Camera l'informativa del ministro dell'Interno sui fatti di Pisa, Piantedosi: "No a processi sommari"

Domani la presidente del Consiglio sarà alla Casa Bianca per un incontro col presidente degli Stati Uniti Joe Biden, intanto alla riunione del Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha annunciato che il governo ha trovato le risorse necessarie, 720 milioni, per l'intervento ferroviario Roma-Pescara che, ha detto Giorgia Meloni, “contribuirà a colmare quel divario infrastrutturale tra Tirreno e Adriatico”. Critica l'opposizione, per Giuseppe Conte è “segno di debolezza promettere, in campagna elettorale, la Roma-Pescara”, e anche per il Pd si tratta di “vecchia politica, come quella che asfaltava le strade vicino alle case degli elettori a pochi giorni dal voto”. Alle Camere l'informativa del ministro dell'Interno sugli scontri di Pisa tra polizia e studenti, Piantedosi ha detto di essere rimasto turbato, e ha assicurato indagini anche se, ha aggiunto “la polizia non deve subire processi sommari”. Il Partito Democratico rigetta l'accusa di voler strumentalizzare la vicenda. C'è anche un disegno di legge sulla sicurezza, ricorda, noi collaboreremo, ma non vogliamo l'articolo che darebbe fino a due anni di carcere ai ragazzini che bloccano il traffico solo col proprio corpo

Nel video gli interventi alla Camera di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e di Matteo Mauri, deputato Partito Democratico

