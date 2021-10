RIMINI Festa abusiva nello stesso hotel di Marebello controllato la settimana prima

Quando sono entrati nell’Hotel, nelle prime ore di questa mattina, le donne e gli uomini della pattuglia interforze si sono trovati nel pieno dello svolgimento di una festa abusiva, con persone non in regola con i documenti ed in possesso di marijuana. Nello stesso albergo di Marebello, che era già stato sottoposto ad un controllo antidroga la scorsa settimana - con 3 arresti. Agenti della divisione PAS della Questura di Rimini Polizia di Stato, i funzionari dell’AUSL e la Polizia Locale di Rimini con il reparto delle unità cinofile, la squadra di Polizia Giudiziaria hanno trovato circa 30 persone, una dozzina delle quali impegnate in una festa a piano terra: 2 erano in possesso di alcuni grammi di marijuana per uso personale. Altre 5 non erano registrate regolarmente nella struttura ricettiva e senza permesso di soggiorno. Alla società che gestisce la struttura sono date notificate 2 sanzioni di tipo amministrativo di euro 500 ciascuna. In corso riguardano ulteriori verifiche e accertamenti per altre irregolarità individuate e che necessitano del coinvolgimento e il confronto dei dati con di altri uffici.

