Festa da ballo abusiva in uno stabilimento balneare di Riccione, denunciato il gestore

Una serata danzante organizzata senza le necessarie autorizzazioni è stata scoperta dalla Polizia di Stato durante una serie di controlli amministrativi effettuati nella zona del Marano, a Riccione. L'intervento risale alla serata del 6 giugno, quando gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini hanno effettuato verifiche nei pubblici esercizi del litorale, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla somministrazione di alcolici e sulle attività di intrattenimento.

In uno degli stabilimenti controllati era in corso una vera e propria festa da ballo, con numerosi giovani in pista, musica diffusa da un deejay, luci stroboscopiche e spazi allestiti per ricreare l'atmosfera di una discoteca. L'evento, promosso sui social con il nome di "School Beach", era rivolto agli studenti per celebrare la fine dell'anno scolastico.

Al momento del controllo, avvenuto intorno alle 23, il gestore non avrebbe saputo esibire né la licenza per il trattenimento danzante né l'autorizzazione relativa all'agibilità degli ambienti. Secondo quanto accertato dagli agenti, lo stabilimento era autorizzato esclusivamente alla diffusione di musica di sottofondo per l'intrattenimento e non all'organizzazione di serate da ballo.

Per queste ragioni il gestore è stato sanzionato per la mancanza della licenza di pubblico spettacolo e denunciato all'Autorità giudiziaria per l'assenza dell'agibilità degli spazi utilizzati. Gli atti saranno inoltre trasmessi al Comune di Riccione, che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti. Secondo la Questura, lo stabilimento era già stato sanzionato in passato per analoghe violazioni.







