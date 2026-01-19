Festa danzante abusiva nel Riminese: locale sovraffollato e uscita di emergenza non adeguata

La Polizia di Stato di Rimini ha interrotto una festa danzante organizzata senza le necessarie autorizzazioni all’interno di un locale situato fuori dal contesto urbano. L’operazione rientra nei controlli disposti dal Questore per verificare la regolarità degli esercizi pubblici e la sicurezza della movida.

L’intervento è scattato dopo il monitoraggio di stampa e social network, dove il locale aveva pubblicizzato una serata. Intorno alla mezzanotte di sabato 10 gennaio, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa sono intervenuti nel locale “Macaco Vibes”, in via Marecchiese, riscontrando una forte calca all’esterno e musica ad alto volume udibile dalla strada. All’interno erano presenti circa 250 persone, a fronte delle 86 che la licenza – peraltro già sospesa – avrebbe consentito.

Gli agenti hanno accertato la presenza di un deejay, luci sceniche e un evidente sovraffollamento su tutta la superficie del locale, con tavoli e sedie spostati per consentire alle persone di ballare. La situazione è apparsa subito di potenziale pericolo, anche per l’inadeguatezza dell’unica uscita di sicurezza rispetto al numero di presenti.

L’autorizzazione mostrata da uno dei titolari consentiva l’attività di ballo solo in una porzione limitata del locale e per un numero di persone nettamente inferiore a quello riscontrato. In collaborazione con l’esercente, la polizia ha disposto l’abbassamento della musica e favorito il deflusso graduale del pubblico fino ai limiti di capienza.

Dai successivi accertamenti è emerso inoltre che, nel maggio 2025, al locale era stata sospesa la licenza per il ballo dal SUAP del Comune di Rimini per la mancata presentazione della SCIA antincendio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco per locali di pubblico spettacolo con superficie superiore ai 200 metri quadrati. Al termine delle verifiche, entrambi i fratelli gestori del locale sono stati denunciati alla Procura per mancanza di agibilità e di licenza per l’attività di trattenimento danzante e pubblico spettacolo.









