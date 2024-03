RICCIONE Festa dei 100 giorni alla maturità: sull'autobus in 86 anzichè in 52 Gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato 4 conducenti per il numero eccessivo dei ragazzi trasportati

Festa dei 100 giorni alla maturità: sull'autobus in 86 anzichè in 52.

Ottantasei ragazzi e ragazze trasportati su un autobus con la capienza massima di cinquantadue da Senigallia fino alla collina di Riccione, dove era in programma la festa in una discoteca in occasione dei cento giorni dall’esame di maturità.

E’ il caso più grave scoperto dagli agenti della Polizia locale di Riccione durante la scorsa settimana, quando i giovani di Romagna e Marche si sono dati appuntamento nei locali della Perla verde per festeggiare. Una situazione di oggettivo pericolo per i giovani maturandi che a loro volta hanno riferito agli agenti - che si trovavano in viale Caprera - i rischi corsi durante il trasporto.

Complessivamente sono stati una trentina gli autobus fermati e ispezionati - in ragione del forte afflusso - dal Corpo di Polizia locale tra le serate di lunedì 11 marzo, quando a raggiungere la collina riccionese sono stati gli studenti dei plessi scolastici marchigiani, e venerdì 15, quando invece a fare festa sono stati gli alunni delle scuole della provincia di Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: