Festa della Liberazione: Rimini celebra il 25 aprile

Il nostro inviato Giacomo Barducci a Rimini

In centinaia questa mattina sono partiti da Piazza Tre Martiri per seguire il Corteo della Resistenza. Istituzioni, famiglie, giovani e anziani insieme per ricordare. Dopo la posa della corona al Monumento della Resistenza il corteo si è spostato in Piazza Cavour dove due studenti hanno letto i nomi dei caduti riminesi per la liberazione.

In seguito l'intervento del sindaco Andrea Gnassi che ha voluto citare alcuni dei partigiani che hanno sacrificato la loro vita: “Sono nomi e cognomi di chi ha voluto lasciare un mondo migliore di quello in cui è nato”.

Silvia Zoli, vice presidente della sezione cittadina dell'Anpi di Rimini, evidenzia i preoccupanti fenomeni accaduti questi giorni in tutta Italia. Fondamentali per l'Anpi sono i giovani: Per non dimenticare e tramandare ciò che è stato”.