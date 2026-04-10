POLITICA ITALIA Festa della Polizia, il ministro Piantedosi: "Minaccia eversiva reale" Da Praga il presidente della Repubblica difende la Nato, al centro delle accuse Usa

Da Praga, dove si trova in visita ufficiale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella difende la Nato, al centro di attacchi quotidiani da parte dell'amministrazione Usa.

“Il rapporto transatlantico deve rimanere saldo – ha detto il capo dello Stato nei colloqui avuti coi presidenti di Camera e Senato della Repubblica Ceca – I cittadini, soprattutto in questo momento storico, chiedono un futuro di pace e libertà che i nostri Paesi possono contribuire a costruire insieme, anche grazie alla comune appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica”, aggiunge Mattarella, che ritiene poi “molto grave aggredire le Corti internazionali” ed esorta a “non tornare indietro, a quando le controversie si regolavano con la forza e non con il diritto”.

Intervenuto alla festa della polizia, 174esimo anniversario, il ministro dell'Interno Piantedosi, alla sua prima uscita pubblica dopo il “caso Conte”, la presunta relazione con la giornalista-scrittrice, rivendica un calo dei delitti, una flessione complessiva del 2% nel 2025, e torna anche su quella che definisce “minaccia eversiva, che è reale, attiva”. Dai dati emerge che lo scorso anno sono state effettuate 21.444 espulsioni, 37 arresti per terrorismo, 835 attacchi hacker a strutture di rilievo e 600 segnalazioni per crimini d'odio. Su 11mila manifestazioni 390 hanno registrato disordini. Sul fronte della criminalità organizzata catturati 9 latitanti e sequestrati beni per 58 milioni.



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