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Festa della Repubblica, l’Italia celebra 80 anni di democrazia

Roma al centro delle celebrazioni: dalla parata ai Fori Imperiali alle Frecce Tricolori, fino all' evento serale in piazza del Quirinale. Nel messaggio di Mattarella ai Prefetti il richiamo ai valori della Costituzione e alla partecipazione democratica.

2 giu 2026
Foto: Rai
Foto: Rai

Ottant'anni di Repubblica, ottant'anni di storia democratica, istituzionale e civile. L'Italia celebra il 2 giugno 2026 uno degli anniversari più significativi della propria storia contemporanea: sono trascorsi infatti ottant'anni dal referendum del 2 giugno 1946 che decretò la fine della monarchia e la nascita della Repubblica italiana, segnando anche il primo voto a suffragio universale con la partecipazione delle donne alle urne.

Come da tradizione, il cuore delle celebrazioni sarà Roma. La giornata si aprirà con l'alzabandiera all'Altare della Patria e con l'omaggio al Milite Ignoto, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d'alloro accompagnato dalle più alte cariche dello Stato. Seguirà la tradizionale parata del 2 giugno lungo via dei Fori Imperiali.

Tra i momenti più attesi, come ogni anno, il passaggio delle Frecce Tricolori nei cieli della Capitale. La Pattuglia Acrobatica Nazionale, nata nel 1961, colorerà il cielo di Roma con il tradizionale tricolore.

Lo slogan scelto per l'edizione 2026 è “80 anni di Repubblica, 80 anni al servizio del Paese”, un richiamo diretto al percorso compiuto dall'Italia dalla fine della Seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri.

La novità più importante sarà il grande evento serale in piazza del Quirinale. Per la prima volta in questa forma, Mattarella ha scelto di trasformare il tradizionale ricevimento istituzionale in una festa aperta ai cittadini. Lo spettacolo, intitolato “I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum”, sarà trasmesso in diretta su Rai 1.

In occasione della Festa della Repubblica, Mattarella ha inoltre inviato un messaggio ai Prefetti d'Italia, richiamando i valori fondativi del referendum del 1946: libertà, uguaglianza, solidarietà e pace.

Un passaggio particolare è dedicato alle donne, protagoniste per la prima volta della vita democratica italiana attraverso il voto. Il Capo dello Stato ha sottolineato come la memoria di quei momenti fondativi debba continuare a ispirare l'azione delle istituzioni e la partecipazione dei cittadini.

Ottant'anni dopo quel voto che cambiò il volto dell'Italia, la Festa della Repubblica 2026 si presenta non soltanto come una ricorrenza istituzionale, ma come un'occasione per riflettere sulle radici della democrazia italiana e sul valore della partecipazione civica.




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