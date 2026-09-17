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Festa di San Francesco: ad Assisi il presidente Mattarella e il cardinale Zuppi

Un'edizione particolare con presidenti di Regione, sindaci e in serata Roberto Benigni nel "Cantico delle Creature"

di Francesca Biliotti
17 set 2026

Nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia, col 4 ottobre che torna festa nazionale, anche se quest'anno cadrà di domenica, arriveranno idealmente ad Assisi persone da tutto il mondo: alla messa del 4 ottobre, celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, che ha annunciato una prossima missione a Mosca, sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, che rivolgerà un messaggio al Paese dalla loggia del sacro convento di San Francesco in Assisi. Vi saranno i presidenti di Regione, i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione, gli ambasciatori dei Paesi accreditati in Italia, col presidente Mattarella che, oltre alla celebrazione eucaristica, presenzierà all'accensione della “Lampada Votiva dei Comuni d'Italia”. Sempre il 4 ottobre Roberto Benigni sarà protagonista della serata dedicata al “Cantico delle Creature”. Tutte le info su https://sanfrancescovive.org/

Nel video le interviste a Valter Stoppini, sindaco di Assisi; Marco Moroni, Custode sacro convento San Francesco in Assisi




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