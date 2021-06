Festa in un locale di Riccione, ferito al volto 24 enne colombiano I Carabinieri indagano sull' aggressione e sul rispetto delle normative anti covid

Erano decine i ragazzi sui 20 anni, presenti martedì sera poco prima della mezzanotte in una discoteca di via Torino, sul lungomare di Riccione. In quella che il gestore del locale ha definito una 'cena spettacolo'. Durante la serata c'è stata una aggressione, scatenata dallo spintonamento nella folla, di una 18enne incinta, di origini ecuadoriane. Il suo ragazzo, un colombiano di 24 anni, residente a Misano, ha reagito e si è creato un parapiglia nel quale è stato colpito alla guancia con un oggetto non identificato. Tanto da richiedere l'intervento del 118. Per lui 8 punti di sutura. Sul posto anche una seconda ambulanza e una medicalizzata per prestare soccorso anche ad altri giovani. Una situazione che ha richiesto l'intervento di alcune pattuglie dei Carabinieri di Riccione, che hanno ricostruito la vicenda e sentito i ragazzi sul posto. Gli uomini dell'Arma sono alla ricerca dell'aggressore, che non conosceva la vittima e al contempo indagano anche sull'evento e sul rispetto delle normative anti covid.

