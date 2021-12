COVID-19 Feste abusive con tamponi ai vaccinati, Silb: "Così dilaga l'abusivismo"

Piovono segnalazioni di feste abusive programmate dopo le voci della possibile introduzione dell'obbligo di tampone per i vaccinati per poter accedere alle discoteche. A riferirlo è il sindacato dei locali da ballo Silb. "Alla notizia", dichiara il presidente del Silb-Fipe Emilia-Romagna Gianni Indino, "è dilagata l'organizzazione di feste abusive. Ci arrivano segnalazioni da tutta la regione di organizzatori senza scrupoli, che stiamo provvedendo a segnalare". L'obbligo di test per chi ha il super Green pass, prefigura Indino, darebbe "avvio ad una deregulation totale facendo dilagare l'abusivismo". La sua preoccupazione è inoltre che un giovane non sarebbe disposto a spendere ulteriori soldi per un tampone dopo essersi vaccinato. Il sindacato si è attivato a livello nazionale per scongiurare il provvedimento, che definisce "iniquo e irrispettoso nei confronti di chi ha sempre seguito con attenzione e scrupolo le indicazioni", prosegue il presidente.

