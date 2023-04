Feste pasquali al via, tra voglia di viaggiare e caro-vita Rimini si prepara a gestire il pienone. Una Pasqua sulla quale pesa l'inflazione, soprattutto per l'alimentare. L'allarme di Federconsumatori Rimini

15 milioni già in viaggio. Volano i pacchetti vacanza con la voglia di andare oltreconfine: gli italiani che si recheranno all'estero saranno circa 2,7 milioni tra la Pasqua e i prossimi ponti di primavera. Ma tiene lo stivale, con il mare gettonato e Rimini pronta ad all'accoglienza, con 400 alberghi aperti e un calendario attrattivo di eventi, ma anche sul fronte sicurezza.

Riunito ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano per pianificare servizi di vigilanza e controllo. Coinvolte tutte le forze dell'ordine, programmate le misure a tutela dell'ordine e della sicurezza nell'intero periodo pasquale, incrementando il presidio del territorio con particolare riguardo alla rete stradale e autostradale; attenzionate le stazioni ferroviarie, soprattutto di Rimini e di Riccione. Naturalmente, controlli supplementari nei luoghi di ritrovo abituali nella fasce serali e notturne.

Anche questa Pasqua fa i conti con le casse del caro vita: dai nuovi ritocchi al rialzo sui prezzi dei carburanti, che oggi – segnala il Condacons – sono tornati a sfiorare i 2,5 euro al litro in autostrada; fino all'alimentare e al tipico delle feste. Schizzano i prezzi di colombe e uova pasquali, anche fino al +70%, complici i rincari dei materie prime come burro e zucchero e il caro-energia che colpisce le industrie dolciarie.

Occhi puntati sull'inflazione da Federconsumatori Rimini: scende a marzo al 6.9%, ma solo grazie all'energetico: -17,2% per la luce; -15,8% il gas, mentre preoccupa proprio il costo del carrello: a + 12,1% anche a marzo andando a pesare – rileva il Presidente Graziano Urbinati – in maniera maggiore proprio sulle famiglie meno abbienti. Cresce l'inflazione, crescono le rinunce, registrando riduzione dei consumi di carne, pesce, frutta e verdura. Chiede la costituzione di un fondo contro la povertà energetica, rilancia un tavolo di concertazione e un osservatorio per monitorare e contrastare aumenti ingiustificati di prezzi e tariffe, nonché misure per mettere i più deboli al riparo dal caro-vita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: