Festeggiano il compleanno in 11 e lo condividono sui social, multati

Undici ragazzi avevano affittato una villa online tramite Booking e l'avevano utilizzata per una festa di compleanno. La Polizia di Rimini è intervenuta ieri sera, attorno alle 22, in un'abitazione privata in Via Casteldelci, dopo diverse segnalazioni di grida in strada da diverse persone. Dopo aver incontrato un giovane nei pressi della zona, gli agenti all'interno ne hanno trovati altri 10, di cui 9 fra i 15 e i 17 anni e uno di 18, originari di Rimini, tutti attorno a un tavolo e senza mascherina.







A causare gli schiamazzi altri ragazzi che avevano individuato il luogo della festa dopo averne visto notizia sui social e tentavano di prenderne parte. A seguito del rifiuto dei giovani all'interno avevano iniziato a urlare in strada per il risentimento. Tutti i presenti sono per violazione delle norme anti-Covid.