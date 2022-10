Festival del Giornalismo Urbino: i giovani talenti chiudono la decima edizione [fotogallery]

Si chiude la decima edizione del Festival del Giornalismo culturale di Urbino, con una mattinata di convegni e le premiazioni per giornalisti user 40 e fotografi. Ricevono il premio, nella Sala del Trono di Palazzo Ducale, Greta Dircetti per il concorso che il Festival ha dedicato ai cronisti e Andrea Baldelli per la sezione fotografica.

Poi personaggi ed esperti a confronto, con la lectio di Marco Vigevani I media e il pensiero critico, il panel di Gabriele Balbi, Giovanni Boccia Artieri e Simonetta Sciandivasci. E la conversazione su servizio pubblico e cultura, con Marianna Aprile, Luigi Contu e Marco Frittella.