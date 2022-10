Festival del Giornalismo Urbino: si riesce sul serio a fare cultura con lo smartphone? Domenica 9 ottobre ultima giornata di Festival

Secondo giorno per il Festival del Giornalismo culturale di Urbino, con giornalisti, scrittori ed esperti a confronto. Oggi si riesce a fare cultura con i mezzi digitali, così veloci e dedicati soprattutto all'immagine? E hanno ancora un ruolo rilevante - nell'informazione culturale - le riviste cartacee?

Lo abbiamo chiesto ad alcuni dei protagonisti dell'evento, come Vito Mancuso, teologo e saggista, al giornalista Marino Sinibaldi che - nell'era social - dirige la rivista Sotto il vulcano, insieme al co-direttore del Festival, il giornalista Giorgio Zanchini. Da Marco Gambaro, docente di Economia della Comunicazione all'Università di Milano, una prospettiva futura sui cambiamenti in atto e le strategie per le testate che si occupano di cultura.

Domenica 9 ottobre terza e ultima giornata di Festival. Si parte la mattina alle 9,30 a Palazzo Ducale, con le premiazioni del concorso per giovani giornalisti e fotografi.

Nel servizio, le interviste a Marino Sinibaldi (giornalista), Vito Mancuso (teologo e saggista), Giorgio Zanchini (co-direttore Festival) e Marco Gambaro (docente Economia della Comunicazione Università di Milano)

