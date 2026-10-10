COMUNICAZIONE E MASS MEDIA Festival giornalismo Urbino: nuova ricerca, quando i prodotti culturali italiani sono più apprezzati degli esteri Presentato lo studio in collaborazione con IPSOS. Quest'anno focus sul concetto di confine, geografico ma anche artistico

Siamo nel pieno del Festival del giornalismo culturale di Urbino, a Palazzo Ducale fino a domenica 11 ottobre. Quattordicesima edizione dedicata ai confini, non solo quelli fisici ma anche quelli dell'arte e dell'informazione. In ogni edizione il confronto e l'interazione con personaggi di primo piano della cultura, da Massimo Cacciari fino ad Aldo Cazzullo che sarà a Urbino domenica alle 21,30 con un focus sul rinascimento italiano.

Nella mattinata di sabato, tra gli altri appuntamenti, un panel con Barbara Demick, scrittrice e giornalista americana, per il Los Angeles Times e il New Yorker, intervistata dal giornalista Rai Giorgio Zanchini sul confine simbolo nel mondo: quello tra le due Coree. Alla giornalista abbiamo chiesto una riflessione sulle dinamiche legate ai totalitarismi nel mondo.

"Pensavamo che la Corea del Nord sarebbe diventata più come il resto del mondo, aprendo il suo sistema, diventando più democratica - afferma Demick -. Ma quello che è successo è che il resto del mondo è diventato più autoritario. Lo vedo chiaramente nel mio Paese, gli Stati Uniti, Sta avvenendo in molte parti del mondo, ma lo si può chiaramente notare negli Usa". "Questo festival - dice Zanchini, condirettore della manifestazione - vuole ricordarci quanto sia importante il giornalismo di qualità. Nell'epoca della rivoluzione tecnologica, dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e della manipolazione, a nostro avviso, è molto importante accendere un faro su queste tematiche".

Un festival dedicato al futuro e all'innovazione. Ogni anno vengono premiati giovani giornalisti, con il Premio FGCult26 e il Premio Fenice Conai. Come da tradizione, viene presentata una nuova ricerca: quest'anno lo studio "Giovani e confini", in collaborazione con IPSOS, sul consumo dei prodotti culturali tra le diverse generazioni.

"La ricerca - spiega Claudia D’Ippolito, ricercatrice IPSOS - ci ha mostrato che nell'industria culturale, quindi nei media, il pubblico italiano tendenzialmente preferisce il prodotto italiano, in modo particolare se parliamo di podcast e di libri su carta. A seguire reggono bene, ma soffrono più la concorrenza, i film al cinema, lo streaming e la musica. Le persone sono in maggioranza convinte che i prodotti italiani, specialmente podcast e libri di carta, siano di qualità comparabile se non superiore a quelli stranieri". "Siamo apprezzati sia nel nostro Paese sia fuori - aggiunge Lella Mazzoli, sociologa e condirettrice del festival -. Nel nostro paese i ragazzi, quando devono scegliere una lettura, tra un libro tradotto di un autore straniero e un libro italiano, non disdegnano il libro italiano".

Nel servizio le interviste a Barbara Demick (scrittrice e giornalista), Giorgio Zanchini (giornalista e condirettore del festival), Claudia D’Ippolito (ricercatrice IPSOS) e Lella Mazzoli (sociologa e condirettrice del Festival)

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