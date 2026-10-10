RICONOSCIMENTO Festival giornalismo Urbino: premiati i giovani talenti dell'informazione Elisabetta Guglielmi vince il Premio FGCult26. Domenica 11 ottobre, alle 21,30, la chiusura con Aldo Cazzullo a Palazzo Ducale

Nuovi sguardi, nuovi modi di osservare il mondo e raccontarlo, guardando al futuro. Il Festival del giornalismo culturale di Urbino premia i giovani talenti dell'informazione. Alla giornalista Elisabetta Gugliemi il Premio FGCult26, per un lavoro dedicato ai confini: tema della 14ma edizione del Festival.

"È un video reportage sui muri di Belfast e di Nicosia - spiega Guglielmi -. Ho voluto spiegare la realtà che caratterizza queste due capitali europee, dell'Irlanda del Nord e di Cipro. Ancora adesso le due città sono divise da barriere, ovviamente con due condizioni completamente differenti. Non si tratta solamente di una barriera fisica, ma di una barriera culturale e mentale, perché vengono divisi in due parti un unico Stato, un'unica religione, un'unica città"

Domenica 11 ottobre si chiude il festival che, per il 2026, ha focalizzato il confronto proprio sul concetto di confine, non solo geografico, ma anche nell'informazione e nella cultura. Tra i riconoscimenti per i nuovi talenti del giornalismo anche il Premio Fenice Conai dedicato all'ambiente. "Il giornalismo si sta riprendendo - afferma la condirettrice dell'evento, Lella Mazzoli -. Noto che i ragazzi, anche quelli che frequentano la Scuola di giornalismo (di Urbino, nda), hanno una grande curiosità. È giusto premiarli. Quelli del festival sono due premi importanti, per dare forza e riconoscimento ai giovani che si occupano di giornalismo e informazione culturale".

Nel servizio le interviste a Elisabetta Guglielmi (vincitrice Premio FGCult26) e Lella Mazzoli (sociologa e condirettrice Festival)

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