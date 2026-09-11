POGGIO TORRIANA Fiammata da un quadro elettrico in azienda: due lavoratori ustionati Incidente sul lavoro alla Myo di Poggio Torriana. Un 39enne è stato trasferito in elicottero al Bufalini di Cesena, ferito anche un operaio di 36 anni. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

Fiammata da un quadro elettrico in azienda: due lavoratori ustionati.

Paura nella mattinata di ieri, giovedì 10 settembre, in un'azienda di Poggio Torriana, dove due lavoratori sono rimasti ustionati in seguito a una fiammata sprigionata da un quadro elettrico. L'incidente si è verificato poco dopo le 10 all'interno della sede della Myo, azienda specializzata in cancelleria e forniture per ufficio.

Ad avere la peggio è stato un 39enne, dipendente di una ditta esterna impegnata nella manutenzione degli impianti. L'uomo ha riportato ustioni al volto e alle mani. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche un operaio di 36 anni dipendente dell'azienda, che ha riportato ustioni più lievi al cuoio capelluto ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.



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