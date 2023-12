Fiamme nella notte all'ospedale di Tivoli: vittime tra i ricoverati

Notte di terrore all'ospedale di Tivoli, alle porte di Roma, per un incendio divampato intorno alle 23. Fiamme e fumo che si sono rapidamente propagati in diversi piani della struttura. I Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore per domare il rogo e, assieme a polizia e carabinieri, per mettere in salvo le persone ricoverate. Il bilancio è di tre morti e circa 200 pazienti evacuati. Le vittime sono persone anziane. Estratto il corpo anche di una quarta persona che sembra però fosse morta già prima che scoppiasse l'incendio. Ma i familiari 'chiedono si faccia chiarezza'.

La Procura ha intanto aperto un'inchiesta e disposto le autopsie. I pazienti sono stati evacuati prima nella palestra della cittadina e una settantina trasferiti dal 118 in altri ospedali, a Roma e comuni vicini. Dalle prime verifiche sembrerebbe che l'incendio possa essere partito da alcuni rifiuti che si trovavano nel retro della struttura a un piano interrato e si sia poi diffuso all'interno coinvolgendo diverse aree come la radiologia, il pronto soccorso e l'obitorio.

Gli accertamenti vanno avanti per ricostruire con esattezza tutte le fasi. Sul posto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che ha incontrato i vertici della Asl assieme al prefetto di Roma Lamberto Giannini. Si guarda al funzionamento del sistema antincendio. “La polizia scientifica – ha detto Rocca - darà l'esito e le valutazioni, per capire quale sia la natura dell'accaduto, come ciò sia potuto succedere. Il pronto soccorso è distrutto. Ci vorranno settimane".

“Abbiamo massima fiducia negli inquirenti": a Tivoli anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci per portare vicinanza ai parenti delle vittime e a tutti i pazienti ricoverati. "Profondo cordoglio" ai familiari delle vittime anche dalla premier Giorgia Meloni.