NATALE IN COMUNITÀ Fiducia, speranza, prevenzione: il 2024 di San Patrignano Tra i nuovi progetti SanPaCineLab con "Sospesi".

614 i ragazzi che hanno intrapreso il percorso dal primo gennaio, 441 hanno festeggiato il loro primo Natale in Comunità. 194 coloro che hanno concluso il percorso e si sono reinseriti in società.

In questi giorni di festa la Presidente della Comunità di San Patrignano, Vittoria Pinelli, parla di speranza e di fiducia, fondamentali per intraprendere quel percorso in salita che libera dalle dipendenze e conduce al ritrovarsi. Un impegno nell’accoglienza verso cui San Patrignano sta mettendo sempre più risorse, per ampliare l'abbraccio: da quest'anno al via ai lavori per la costruzione di 300 nuovi posti letto, che dovrebbero essere completati nel 2025.

Accanto all'impegno costante per la prevenzione, oltre 56mila persone raggiunte, di cui 49.973 studenti degli Istituti di I e II grado, 4214 docenti e 1870 genitori. Nuovi progetti come il SanPaCineLab, che ha portato alla realizzazione di “Sospesi”, il primo cortometraggio ideato e girato interamente dagli ospiti in percorso sotto la guida di Paolo Ruffini, oggi disponibile su YouTube.

La Presidente Pinelli riflette sulla crescita del disagio giovanile, con l'augurio che il progetto di prevenzione WeFree possa essere sempre più un aiuto per famiglie e scuola nell’importante e quotidiano compito educativo.

