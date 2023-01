Fiera: chiude il Sigep, 'successo come edizione record 2020'

Va in archivio con il "successo di quella record del 2020" - così assicurano gli organizzatori - l'edizione 2023 del Sigep, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè che ha visto protagonisti, alla Fiera di Rimini oltre 1.000 marchi, visitatori esteri provenienti da 155 Paesi e delegazioni con 450 'top buyers' in arrivo da 78 nazioni. Giunta alla sua 44/a edizione, la kermesse messa a punto da Italian Exhibition Group insieme alla triennale Ab Tech, ha prodotto, spiegano da Rimini, "cinque giornate all'insegna della concretezza, dell'incontro dei saperi e dell'alta formazione, dense di affari e networking, all'interno di un panorama di offerta solido e innovativo, pronto ad assecondare ulteriore sviluppo".

Contando su un ritrovato appeal internazionale segnato da visitatori convenuti a Rimini, da ogni parte del mondo: il 77% dall'Europa con Germania, Spagna, Grecia, Francia e Gran Bretagna ai primi posti; il 12% da Asia e Medio Oriente con prevalenza da Israele, Libano, India, Corea e i Paesi dell'Area del Golfo; il 7% dalle Americhe con Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile e Argentina ai primi posti e il 4% dall'Africa, in primis da Marocco, Algeria Egitto, Libia e Nigeria.

Nei giorni del Salone, 'sold out' il calendario degli appuntamenti quotidiani dedicati alle tendenze e alle informazioni economiche per il mondo del 'Food Service dolce', protagonista del comparto della rIstorazione 'fuori casa' che in Italia vale circa 60 miliardi. Nella città romagnola, ancora, è andato in scena un palinsesto arricchito da oltre 100 talk e 200 relatori, di cui 50 internazionali, più di 20 competizioni con 30 Paesi partecipanti e oltre 1.000 gli eventi organizzati dagli espositori. La 45/a edizione di Sigep è in programma, sempre alla Fiera di Rimini, dal 20 al 24 gennaio 2024.