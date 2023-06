Fiera del Wellness al via: Rimini capitale europea del benessere

RiminiWellness al via: da oggi fino al 4 giugno Rimini sarà la capitale europea del benessere. Attività, eventi, convegni, masterclass, novità tecnologiche e soluzioni innovative in arrivo dagli oltre 300 espositori che animeranno 170mila metri quadri – indoor e oudoor - del polo fieristico.

Fra i più importanti eventi ospitati in questa 17esima edizione si stagliano gli Stati Generali del Fitness e del Wellness. Sarà l’occasione per affrontare i temi chiave del presente e del futuro del settore. Un’altra prima di questa edizione sarà quella di RiminiWellness Off: vero e proprio fuorisalone con un variegato programma di oltre 240 eventi realizzati ad hoc per i visitatori della fiera, ma anche residenti e turisti, coinvolge diversi spazi della città di Rimini come il Parco del mare, la “piazza sull’acqua” del Ponte di Tiberio e Piazza Malatesta.