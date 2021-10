Fiera di Rimini, al via Ecomondo e Key energy. Eventi in calendario fino al 29 ottobre

Partire dall'educazione, dai ragazzi, che sono i binari sui quali deve correre il treno della transizione energetica. Questo il messaggio della sottosegretaria per l'struzione Floridia. È la prima volta che il suo Ministero partecipa a questa fiera. A fianco a lei il sottosegretario alla transizione energetica Fontana, al sindaco Sagegholvaad e all'assessore all'ambiente Priolo. Il taglio del nastro questa mattina per inaugurare i saloni di Ecomondo e Keyenergy: i temi sono quindi quelli dell'economia circolare e delle energie rinnovabili: 33 in tutto le start up per le filiere tecnologiche. Tra queste ad esempio LetItTrees, start up riminese che permette di "adottare" un pezzo di Amazzonia per salvarla dalla deforestazione. E poi Life Urban Green, che ha curato uno studio su 90mila alberi nelle città di Cracovia e Rimini per individuare un modo per proteggerli nel territorio urbano.

"Una manifestazione come questa - commenta Lorenzo Cagnoni, presidente dell'Italian Exhibition Group - si pone al centro dei temi che stanno a cuore al Paese e per questo ne siamo orgogliosi".







Ci sono interi padiglioni dedicati alle novità tecnologiche dei diversi mondi dell'economia verde, tra macchinari per gestire i rifiuti, pannelli fotovoltaici e depuratori di acqua. Nel calendario dei convegni, massima attenzione alle opportunità che il Pnrr offre e un focus in vista della Cop 26 di Glasgow, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, con gli Stati generali della Green economy. Qui vengono indagati i risultati raggiunti in dieci anni e il ruolo strategico dell'economia guardando al 2030. Scelte che partono dalle città e arrivano a cambiare il mondo.

"Sono scelte importanti - spiega il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - anche per offrire una Rimini diversa ai turisti, sempre più attenti a questi temi. Le politiche ambientale sono un grande fattore di sviluppo, determinanti per il nostro futuro".

Attenzione anche alla scuola, con fondi dedicati stabiliti dal governo, come precisa la sottosegretaria per l'Istruzione Barbara Floridia: "C'è un piano, che si chiama 'Rigenerazione scuola', che mette a disposizione delle scuole risorse dedicate all'educazione alla sostenibilità, per rendere le aule verdi e lavorare su indirizzi di scuola diversi".

Nel servizio le interviste a Lorenzo Cagnoni (presidente IEG), Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini) e Barbara Floridia (Sottosegretaria per l'Istruzione)